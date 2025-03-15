Дикиджи заявил, что может включить четверной аксель в программу на следующий сезон

Чемпион России Владислав Дикиджи сообщил о планах включить четверной аксель в программу на следующий сезон. Спортсмен заявил об этом после того, как коснулся рукой льда на приземлении тройного акселя в короткой программе в рамках Кубка Первого канала — 2025.

«Надо либо уже четверной прыгать. Не знаю, если честно, когда. Если хорошо пойдёт, в следующем сезоне я его буду делать пять из шести, то как будто бы можно вставить его в программу», – сказал Дикиджи в эфире Первого канала.

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.