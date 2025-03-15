Кубок Первого канала — 2025 по фигурному катанию: итоги первого дня соревнований

В Челябинске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025. Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) прошли в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами первого дня соревнований.
Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025, 15 марта:
Спортивные пары, короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Загитовой) – 79,70.
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (команда Трусовой) – 73,92.
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (команда Щербаковой) – 70,30.
Женщины, короткая программа;
1. Алина Горбачёва – 76,58 балла.
2. Софья Муравьёва – 76,50.
3. Вероника Яметова – 66,75.
Мужчины, короткая программа.
1. Пётр Гуменник – 104,82 балла.
2. Марк Кондратюк – 103,32.
3. Владислав Дикиджи – 96,53.
Также среди фигуристов прошёл конкурс мастерства на льду. Пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (команда Загитовой) выиграла парные соревнования конкурса мастерства на льду. В танцах на льду лучшие твизлы показали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (команда Анны Щербаковой), а самую долгую поддержку выполнили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (команда Загитовой).
Наибольшее количество баллов за сольные прыжки набрала команда Щербаковой (Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Дарья Садкова), за параллельные — Загитовой (Лев Лазарев — Даниил Самсонов, Марк Кондратюк – Глеб Лутфуллин, Ксения Гущина – Анна Фролова).
Таким образом, после четырёх этапов первого дня Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов. У команды Загитовой 53 балла, Трусовой — 42.