Кубок Первого канала — 2025 по фигурному катанию: итоги первого дня соревнований

В Челябинске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025. Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) прошли в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами первого дня соревнований.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025, 15 марта:

Спортивные пары, короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (команда Загитовой) – 79,70.

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (команда Трусовой) – 73,92.

3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (команда Щербаковой) – 70,30.

Женщины, короткая программа;

1. Алина Горбачёва – 76,58 балла.

2. Софья Муравьёва – 76,50.

3. Вероника Яметова – 66,75.

Мужчины, короткая программа.

1. Пётр Гуменник – 104,82 балла.

2. Марк Кондратюк – 103,32.

3. Владислав Дикиджи – 96,53.

Также среди фигуристов прошёл конкурс мастерства на льду. Пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (команда Загитовой) выиграла парные соревнования конкурса мастерства на льду. В танцах на льду лучшие твизлы показали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (команда Анны Щербаковой), а самую долгую поддержку выполнили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (команда Загитовой).

Наибольшее количество баллов за сольные прыжки набрала команда Щербаковой (Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Дарья Садкова), за параллельные — Загитовой (Лев Лазарев — Даниил Самсонов, Марк Кондратюк – Глеб Лутфуллин, Ксения Гущина – Анна Фролова).

Таким образом, после четырёх этапов первого дня Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов. У команды Загитовой 53 балла, Трусовой — 42.