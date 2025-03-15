Анна Щербакова объяснила, почему не любит процесс жеребьёвки на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова объяснила, почему не любит участвовать в жеребьёвке Кубка Первого канала.

«Кубок Первого канала – это яркие эмоции с самого начала, мы радовались, болели, переживали, получали яркие эмоции. Бережём остатки сил на завтра.

Как выбирала, кто и что будет катать? Тактика, конечно, должна присутствовать, жеребьёвка – для меня одна из нелюбимых частей Кубка Первого канала, потому что всегда волнуешься и не знаешь, что делать. Ещё всех знаешь, со всеми хорошо общаешься. Все ребята классные и сильные на льду, поэтому это всегда сложный и нервный процесс. Недолго, на самом деле, заняла расстановка, некоторые спортсмены целенаправленно готовили к турниру определённые программы, поэтому так само всё и распределилось», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.