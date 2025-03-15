«Меньше думать, больше делать». Загитова — о тактике своей команды на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова подвела итоги первого соревновательного дня Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2025.

«Первый день получился ярким и насыщенным. Вся команда показала сплочённость, хорошие результаты. Как выбирали, кто что будет катать? У нас есть тактика, и мы её придерживаемся. Я уже говорила о ней во влогах Первого канала – меньше думать, больше делать. Мне кажется, тактика работает более-менее успешно. Посовещались после жеребьёвки с командой и быстро пришли к консенсусу», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После четырёх этапов первого дня Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов. У команды Загитовой 53 балла, Трусовой — 42.