«Нервов моих не хватит». Трусова — о выступлении своей команды на Кубке Первого канала

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась впечатлениями от первого дня Кубка Первого канала – 2025 в роли капитана. По итогам первого дня соревнований её команда идёт последней.

«Я первый раз на взрослом Кубке Первого канала в роли капитана, очень интересно и захватывающе (улыбается).

Всем спортсменам уже сказала – кажется, я очень их заразила риском, они во всё пошли сегодня. Я боюсь, что будет завтра, нервов моих не хватит (улыбается). Все ребята большие молодцы, очень их люблю. Самые лучшие.

Как выбирала, кто и что будет катать? Сложно было расставить участников в эстафетах, каждый должен был где-то распрыгаться, где-то показать максимум. По коротким и произвольным было достаточно легко, я уже на жеребьёвке выбирала команду исходя из того, кто будет катать короткую, произвольную, из-за того, что про многих знала, кто что будет катать», – передает слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.