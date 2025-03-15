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Трусова объяснила, почему Игнатов выступает на Кубке Первого канала со сломанным ботинком

Трусова объяснила, почему Игнатов выступает на Кубке Первого канала со сломанным ботинком
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о проблемах с коньками, которые испытывает её супруг Макар Игнатов на Кубке Первого канала – 2025.

«Макар узнал, что у него сломан конёк, за неделю до Кубка Первого канала. У него эта проблема абсолютно всегда, на «Эдее» катается две недели, и ломается конёк. Сейчас он перешёл на «Ауру», катался целых три месяца, для него стало неожиданностью, что конёк сломался так не вовремя.

К сожалению, сложно достать эту модель, тем более размера, который носит Макар. Так бы он поменял коньки до Кубка Первого канала, но, к сожалению, их не было в России.

Он прыгает, и прыгает хорошо, просто это мешает в тот момент, когда выступаешь. Мне кажется, любой спортсмен согласится – когда что-то с реквизитом, ты на соревнованиях больше волнуешься. Прыгать на таком коньке можно», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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