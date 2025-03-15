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Александра Трусова ответила, важна ли для неё победа на Кубке Первого канала — 2025

Александра Трусова ответила, важна ли для неё победа на Кубке Первого канала — 2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) ответила, расстроится ли, если её команда не сможет выиграть Кубок Первого канала – 2025, который проходит в Челябинске. После первого соревновательного дня команда Трусовой занимает последнее место.

«Первое место или никакое? Здесь я не выступаю, всё зависит только от ребят. У меня всегда было так — катаюсь за себя, и мне так проще.

Здесь на командном турнире не зацикливаюсь вообще, потому что от меня ничего не зависит. Стараюсь помочь ребятам создать хорошее настроение и всё, место для меня вообще неважно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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