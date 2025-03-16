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Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025: расписание на 16 марта

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025: расписание на 16 марта
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С 14 по 16 марта в Челябинске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025. Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) проходят в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 16 марта.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025, 16 марта (время московское):

  • 12:00. Танцы на льду, произвольный танец;
  • 12:25. Женщины, произвольная программа;
  • 13:20. Командная эстафета;
  • 13:55. Мужчины, произвольная программа.

После четырёх этапов первого дня Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов. У команды Загитовой 53 балла, Трусовой — 42.

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