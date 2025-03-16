Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025: расписание на 16 марта

С 14 по 16 марта в Челябинске проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025. Соревнования между командами Алины Загитовой (красные), Анны Щербаковой (синие) и Александры Трусовой (белые) проходят в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на 16 марта.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2025, 16 марта (время московское):

12:00. Танцы на льду, произвольный танец;

12:25. Женщины, произвольная программа;

13:20. Командная эстафета;

13:55. Мужчины, произвольная программа.

После четырёх этапов первого дня Кубка Первого канала команда Щербаковой получила 58 баллов. У команды Загитовой 53 балла, Трусовой — 42.