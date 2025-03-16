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Кагановская и Некрасов из команды Щербаковой выиграли произвольный танец на КПК-2025

Кагановская и Некрасов из команды Щербаковой выиграли произвольный танец на КПК-2025
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Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, представляющие команду Анны Щербаковой, выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала — 2025. Они получили от судей 124,25 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Танцы на льду. Произвольный танец
16 марта 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Окончено

Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (команда Александры Трусовой) с результатом 118,54 балла. Тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (113,80).

Таким образом, команда Анны Щербаковой продолжает лидировать. В её активе 68 баллов. У команды Алины Загитовой 61 балл и у Александры Трусовой 51 балл.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Танцы на льду. Произвольный танец:

  1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 124,25 балла.
  2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 118,54.
  3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 113,80.
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