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Кагановская и Некрасов из команды Щербаковой выиграли произвольный танец на КПК-2025

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, представляющие команду Анны Щербаковой, выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала — 2025. Они получили от судей 124,25 балла.

Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (команда Александры Трусовой) с результатом 118,54 балла. Тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (113,80).

Таким образом, команда Анны Щербаковой продолжает лидировать. В её активе 68 баллов. У команды Алины Загитовой 61 балл и у Александры Трусовой 51 балл.

Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Танцы на льду. Произвольный танец: