Кагановская и Некрасов из команды Щербаковой выиграли произвольный танец на КПК-2025
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, представляющие команду Анны Щербаковой, выиграли произвольный танец на Кубке Первого канала — 2025. Они получили от судей 124,25 балла.
Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (команда Александры Трусовой) с результатом 118,54 балла. Тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (113,80).
Таким образом, команда Анны Щербаковой продолжает лидировать. В её активе 68 баллов. У команды Алины Загитовой 61 балл и у Александры Трусовой 51 балл.
Фигурное катание. Кубок Первого канала – 2025, Челябинск. Танцы на льду. Произвольный танец:
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 124,25 балла.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 118,54.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 113,80.
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