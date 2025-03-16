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Команда Анны Щербаковой укрепила лидерство после победы в эстафете на КПК-2025

Команда Анны Щербаковой укрепила лидерство после победы в эстафете на КПК-2025
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Команда фигуристки Анны Щербаковой выиграла эстафету на Кубке Первого канала — 2025. По итогам испытаний они получили 7 баллов. Вторыми стали подопечные Александры Трусовой (6 баллов). У красной команды 5 баллов (капитан — Алина Загитова).

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Командная эстафета
16 марта 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено

В первом испытании, где спортсмены должны были пройти определённые полосы препятствий, победу одержала команда Анны Щербаковой. Вторыми стали подопечные Александры Трусовой, третьими — Алины Загитовой. В эстафете сольных прыжков красные затратили 1,10, синие — 1,13, а белые — 1,14. В эстафете шагов первыми стали белые, вторыми — синие и третьими — красные.

Отметим, сначала победу в эстафете одержала команда Александры Трусовой, но потом баллы пересчитали и лидером стала команда Щербаковой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Положение после командной эстафеты:

  1. Синяя команда (капитан — Анна Щербакова) — 75 баллов;
  2. Красная команда (капитан — Алина Загитова) — 66;
  3. Белая команда (капитан — Александра Трусова) — 57.
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