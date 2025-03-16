Двоеглазова и Костылева сократили отрыв команды Трусовой на КПК-2025, выиграв ПП
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Фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая команду Александры Трусовой, выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025. Она получила от судей 160,66.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Женщины. Произвольная программа
16 марта 2025, воскресенье. 13:20 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Белые (Александра Трусова)
160.66
2
Елена Костылева
Белые (Александра Трусова)
160.33
3
Елизавета Андреева
Красные (Алина Загитова)
158.51
Второй стала ещё одна представительница белой команды Елена Костылева с результатом 160,33. Тройку сильнейших замкнула подопечная Алины Загитовой Елизавета Андреева (158,51).
Таким образом, команда Анны Щербаковой продолжает лидировать с результатом 88 баллов. У Алины Загитовой — 79 баллов, а у Александры Трусовой — 76.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Произвольная программа. Женщины:
- Алиса Двоеглазова — 160,66 балла.
- Елена Костылева — 160,33.
- Елизавета Андреева — 158,51.
- Дарья Садкова — 157,21.
- Ксения Синицына — 141,66.
- Ксения Гущина — 116,52
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