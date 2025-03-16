Двоеглазова и Костылева сократили отрыв команды Трусовой на КПК-2025, выиграв ПП

Фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая команду Александры Трусовой, выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025. Она получила от судей 160,66.

Второй стала ещё одна представительница белой команды Елена Костылева с результатом 160,33. Тройку сильнейших замкнула подопечная Алины Загитовой Елизавета Андреева (158,51).

Таким образом, команда Анны Щербаковой продолжает лидировать с результатом 88 баллов. У Алины Загитовой — 79 баллов, а у Александры Трусовой — 76.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Произвольная программа. Женщины: