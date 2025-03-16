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Двоеглазова и Костылева сократили отрыв команды Трусовой на КПК-2025, выиграв ПП

Двоеглазова и Костылева сократили отрыв команды Трусовой на КПК-2025, выиграв ПП
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Фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая команду Александры Трусовой, выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025. Она получила от судей 160,66.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Женщины. Произвольная программа
16 марта 2025, воскресенье. 13:20 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Белые (Александра Трусова)
160.66
2
Елена Костылева
Белые (Александра Трусова)
160.33
3
Елизавета Андреева
Красные (Алина Загитова)
158.51

Второй стала ещё одна представительница белой команды Елена Костылева с результатом 160,33. Тройку сильнейших замкнула подопечная Алины Загитовой Елизавета Андреева (158,51).

Таким образом, команда Анны Щербаковой продолжает лидировать с результатом 88 баллов. У Алины Загитовой — 79 баллов, а у Александры Трусовой — 76.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Произвольная программа. Женщины:

  1. Алиса Двоеглазова — 160,66 балла.
  2. Елена Костылева — 160,33.
  3. Елизавета Андреева — 158,51.
  4. Дарья Садкова — 157,21.
  5. Ксения Синицына — 141,66.
  6. Ксения Гущина — 116,52
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