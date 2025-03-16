Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Анны Щербаковой второй год подряд выиграла Кубок Первого канала

Команда олимпийской чемпионки 2022 года российской фигуристки Анны Щербаковой выиграла Кубок Первого канала — 2025. По итогам турнира в их активе 101 балл.

Второе место заняла команда Алины Загитовой с результатом 95 баллов. Тройку замкнули подопечные Александры Трусовой (92).

В состав команды Щербаковой вошли: Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Николай Угожаев и Николай Колесников.

Команда Алины Загитовой: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова, Лев Лазарев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов.

Команда Александры Трусовой: Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Макар Игнатов, Евгений Семененко, Никита Сарновский и Дмитрий Алиев.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025, Челябинск Итоговое положение:

Синяя команда (капитан — Анна Щербакова) — 101 балл. Красная команда (капитан — Алина Загитова) — 95. Белая команда (капитан — Александра Трусова) — 92.

Нельзя не отметить, что это уже вторая подряд победа команды Щербаковой на Кубке Первого канала.