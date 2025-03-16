«Это Челябинск! У нас семейное!» Игнатова — о пяти четверных мужа на КПК-2025

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на пять четверных прыжков, которые в произвольной программе Кубка Первого канала — 2025 выполнил её муж Макар Игнатов.

«Это Челябинск! У нас семейное!» — сказала Игнатова в эфире Первого канала.

Именно в Челябинске несколько лет назад она приземлила пять четверных прыжков, как и её муж Макар сегодня. Баллы Игнатова: 174,27.

Игнатов ошибкой сделал стартовый четверной флип. Дальше по базе приземлил четверной сальхов и риттбергер, но не получил за них надбавки. Во второй половине программы выполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также ещё один четверной тулуп — тройной сальхов.