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Вайцеховская — о Трусовой на КПК: она могла бы стать главой мафиозного семейства

Вайцеховская — о Трусовой на КПК: она могла бы стать главой мафиозного семейства
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась об Александре Трусовой (Игнатовой) в качестве капитана на Кубке Первого канала — 2025.

«Саша Трусова — удивительный человек. Для неё до такой степени всегда была приоритетна семья, дом, родные люди, что мне порой кажется, живи она в прошлом веке в Италии, в сочетании с умением добиваться невозможного и не бояться рисковать, могла бы стать прекрасной capo di capi — справедливой и могущественной главой мафиозного семейства, где своих никогда не дают в обиду.

Такая же она в роли капитана. Если разобраться, Макар Игнатов своей историей со сломанным коньком сам себя поставил в положении слабого звена команды, но выдал в произвольной программе абсолютный максимум. Даже сверх. Невозможно, наверное, не выдать, когда в тебя до такой степени верит твоя женщина", — написала Вайцеховская в социальных сетях.

По итогам Кубка Первого канала — 2025 команда Александры Трусовой заняла третье место с результатом 92 балла.

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