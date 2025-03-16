Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025

Фигурист Лев Лазарев, представляющий команду Алины Загитовой, выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025. От судей он получил 178,35 балла.

Вторым стал Макар Игнатов с результатом 174,27. Тройку сильнейших замкнул Николай Колесников (173,31).

Таким образом, команда Анны Щербаковой имеет в активе 101 балл. У Алины Загитовой — 95 баллов, а у Трусовой — 92.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Произвольна программа. Мужчины: