Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025
Поделиться
Фигурист Лев Лазарев, представляющий команду Алины Загитовой, выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025. От судей он получил 178,35 балла.
Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
16 марта 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Красные (Алина Загитова)
178.35
2
Макар Игнатов
Белые (Александра Трусова)
174.27
3
Николай Колесников
Синие (Анна Щербакова)
173.31
Вторым стал Макар Игнатов с результатом 174,27. Тройку сильнейших замкнул Николай Колесников (173,31).
Таким образом, команда Анны Щербаковой имеет в активе 101 балл. У Алины Загитовой — 95 баллов, а у Трусовой — 92.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Произвольна программа. Мужчины:
- Лев Лазарев — 178,35 балла.
- Макар Игнатов — 174,27.
- Николай Колесников — 173,31.
- Никита Сарновский — 164,48.
- Даниил Самсонов — 163,02.
- Николай Угожаев — 147,80.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
15:19
-
15:06
-
15:05
-
14:48
-
14:15
-
13:09
-
12:42
-
09:30
- 15 марта 2025
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:52
-
15:39
-
15:27
-
14:37
-
13:48
-
12:53
-
09:30
-
07:00
-
06:00
- 14 марта 2025
-
21:40
-
18:59
-
17:26
-
17:01
-
16:15
-
16:03
-
15:41
-
12:20
-
00:02
- 13 марта 2025
-
21:35
- 12 марта 2025
-
19:30
-
19:05
-
18:40