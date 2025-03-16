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Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025

Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025
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Фигурист Лев Лазарев, представляющий команду Алины Загитовой, выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала — 2025. От судей он получил 178,35 балла.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2025. Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
16 марта 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Красные (Алина Загитова)
178.35
2
Макар Игнатов
Белые (Александра Трусова)
174.27
3
Николай Колесников
Синие (Анна Щербакова)
173.31

Вторым стал Макар Игнатов с результатом 174,27. Тройку сильнейших замкнул Николай Колесников (173,31).

Таким образом, команда Анны Щербаковой имеет в активе 101 балл. У Алины Загитовой — 95 баллов, а у Трусовой — 92.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025. Произвольна программа. Мужчины:

  1. Лев Лазарев — 178,35 балла.
  2. Макар Игнатов — 174,27.
  3. Николай Колесников — 173,31.
  4. Никита Сарновский — 164,48.
  5. Даниил Самсонов — 163,02.
  6. Николай Угожаев — 147,80.
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