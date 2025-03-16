Алина Загитова заявила, что Кубок Первого канала в Челябинске стал для неё последним

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что больше не будет принимать участие в Кубке Первого канала в качестве капитана команды.

На завершившемся сегодня, 16 марта, КПК-2025 в Челябинске команда Загитовой заняла второе место.

«Мы выиграли серебро, второе место. Хочу сказать спасибо своей команде за ту борьбу, за тот огромный вклад, который они сделали для команды. Также хочу поблагодарить команды соперников, все ребята молодцы, все выложились на максимум своих возможностей на данный момент. К сожалению, это мой последний Кубок Первого канала, так получается. Я рада, что получила такие эмоции за тот период, что участвовала в этих соревнованиях.

Связано ли то, что это последний Кубок Первого канала, с хейтом? Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, всю мою внешность, всё поведение. Это уже не в новинку для меня, у меня есть иммунитет. Просто я посчитала, что уже хватит, нужно давать дорогу молодым», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.