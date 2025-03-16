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Стало известно, сколько зрителей посетили Кубок Первого канала — 2025 в Челябинске

Стало известно, сколько зрителей посетили Кубок Первого канала — 2025 в Челябинске
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Кубок Первого канала – 2025 по фигурному катанию в Челябинске за два соревновательных дня посетило около 12 тыс. зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова со ссылкой на организаторов турнира.

Ежегодные соревнования прошли на арене хоккейного клуба «Трактор». Она вмещает в себя до 7,5 тыс. зрителей.

Отметим, что Кубок Первого канала второй год подряд выиграла команда олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025, Челябинск. Итоговое положение:

  1. Синяя команда (капитан Анна Щербакова) — 101 балл.
  2. Красная команда (капитан Алина Загитова) — 95.
  3. Белая команда (капитан Александра Трусова) — 92.
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