Стало известно, сколько зрителей посетили Кубок Первого канала — 2025 в Челябинске

Кубок Первого канала – 2025 по фигурному катанию в Челябинске за два соревновательных дня посетило около 12 тыс. зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова со ссылкой на организаторов турнира.

Ежегодные соревнования прошли на арене хоккейного клуба «Трактор». Она вмещает в себя до 7,5 тыс. зрителей.

Отметим, что Кубок Первого канала второй год подряд выиграла команда олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2025, Челябинск. Итоговое положение: