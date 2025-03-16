Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Челябинский лёд нам помогает». Трусова — о пяти четверных Игнатова

«Челябинский лёд нам помогает». Трусова — о пяти четверных Игнатова
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о пяти четверных прыжках, которые в произвольной программе Кубка Первого канала — 2025 выполнил её муж Макар Игнатов.

«Я получила огромные эмоции, спасибо большое моей команде и командам соперников, это было очень круто, мне всё понравилось. Прекрасные ребята, все старались, все выкладывались. Отдельное спасибо девочкам-юниоркам, которые просто рвали, боролись за каждый элемент и старались откататься чисто, считаю, это для них это огромный плюс, что они попробовали выступать на таких соревнованиях.

Макар Игнатов сделал пять четверных, можно ли считать, что челябинский лёд удачный для нас? Да, я всю трансляцию говорила, просто не дали мне микрофон, чтобы сказать это на всю арену (улыбается). Челябинский лёд нам помогает, видимо, это семейное – делать здесь пять четверных», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что именно в Челябинске несколько лет назад Александра приземлила пять четверных прыжков, как и её муж Макар сегодня.

Материалы по теме
Щербакова снова выиграла! Загитова и Трусова не смогли ничего противопоставить ей на КПК
Live
Щербакова снова выиграла! Загитова и Трусова не смогли ничего противопоставить ей на КПК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android