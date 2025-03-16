«Челябинский лёд нам помогает». Трусова — о пяти четверных Игнатова

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о пяти четверных прыжках, которые в произвольной программе Кубка Первого канала — 2025 выполнил её муж Макар Игнатов.

«Я получила огромные эмоции, спасибо большое моей команде и командам соперников, это было очень круто, мне всё понравилось. Прекрасные ребята, все старались, все выкладывались. Отдельное спасибо девочкам-юниоркам, которые просто рвали, боролись за каждый элемент и старались откататься чисто, считаю, это для них это огромный плюс, что они попробовали выступать на таких соревнованиях.

Макар Игнатов сделал пять четверных, можно ли считать, что челябинский лёд удачный для нас? Да, я всю трансляцию говорила, просто не дали мне микрофон, чтобы сказать это на всю арену (улыбается). Челябинский лёд нам помогает, видимо, это семейное – делать здесь пять четверных», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что именно в Челябинске несколько лет назад Александра приземлила пять четверных прыжков, как и её муж Макар сегодня.