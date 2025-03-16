«Ему, видимо, моча в голову ударила». Евгеньев шутливо оценил поведение Угожаева на КПК

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова и фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании, ответили, заранее ли Синяя команда (команда Щербаковой) знала о победе на Кубке Первого канала – 2025 в Челябинске.

Дмитрий Евгеньев. Знали ли до финального раунда о досрочной победе? Мы находимся в одной команде с Петром Гуменником, не знать мы не могли. Когда мальчики вышли на поклон перед объявлением, я вижу, что два наших Коли стоят, ехидненько смотрят на нас, Угожаев говорит: «Ну что, мы же выиграли, да?» Я говорю: «Коль, давай не расслабляйся раньше времени». Ему, видимо, моча в голову ударила, он расслабился (улыбается). Тем не менее мы старались успокоить ребят. Конечно, у Коли Угожаева не очень сегодня получилось, хотя второй Николай – я ему два дня говорил, что он наш талисман, наша звёздочка и надежда, это сработало. Молодой спас нас всех сегодня.

Анна Щербакова. Коля Угожаев блестяще проявил себя во всех челленджах, параллельный лутц с Владом чего стоит, так что абсолютно все ребята внесли огромный вклад, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.