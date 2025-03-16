«У нас не было ни одного падения за 2 дня». Щербакова высказалась о победе команды на КПК

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы своей команды на Кубке Первого канала – 2025 в Челябинске.

«Сейчас уже немножко выжаты, столько эмоций сегодня было, переживали абсолютно за всех! Спасибо огромное командам за соперничество, за интересную борьбу. Поздравляю ребят из моей команды, абсолютно каждый сегодня и вчера восхищал своим катанием, все огромные молодцы! Все выложились на сто процентов, это их победа, и я их с этим поздравляю.

Кто главный боец в команде? Думаю, в нашем случае невозможно кого-то выделять. У нас в команде никто не упал, не было ни одного падения за два дня соревнований в прокатах. Выделить кого-то очень сложно, девчонки все чисто откатали свои программы, парни все боролись и всё доделывали, поэтому выделить кого-то невозможно. Тем, кто участвовал первый раз, наверное, было волнительнее, потому что в ребятах, кто не первый год участвует, я видела уверенность и спокойствие», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.