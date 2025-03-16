Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова подвела итоги Кубка Первого канала — 2025. На соревнованиях она выступала в качестве капитана одной из команд.

«Это был крутой турнир! Хочу сказать большое спасибо своей команде за большой вклад для нашей общей цели и пожелать успехов в нашем нелёгком деле. Вы невероятные. Спасибо каждому», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

На завершившемся сегодня, 16 марта, КПК-2025 в Челябинске команда Загитовой заняла второе место. Команда олимпийской чемпионки 2022 года российской фигуристки Анны Щербаковой выиграла турнир второй год подряд.