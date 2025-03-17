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Косторная раскритиковала слова Загитовой о Гущиной: меня это дико оскорбило

Косторная раскритиковала слова Загитовой о Гущиной: меня это дико оскорбило
Алёна Косторная.
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Чемпионка Европы Алёна Косторная высказалась о словах Алины Загитовой, которая была капитаном команды «красных» на Кубке Первого канала. Фигуристка назвала «ленивой» участницу Ксению Гущину.

«Мы посмотрели Кубок Первого канала. Наконец-то Соня Муравьева смогла показать себя, у Даши Садковой получилось собрать два четверных. Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторые высказывания в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — приводит слова Косторной Sport24.

Команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала. «Синие» олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой выиграли турнир второй год подряд.

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