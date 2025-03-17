Косторная: мы вернёмся на соревнования в 2026 году

Чемпионка Европы Алёна Косторная, которая выступает в парном катании с Георгием Куницей, рассказала о своих планах на будущее. В начале сезона-2024/2025 фигуристы объявили о паузе в карьере на два сезона.

«Наши планы пока не менялись. Мы вернёмся на соревнования в 2026 году. Ближайший год будет сложным для нас, но, надеюсь, к осени всё наладится и будет попроще. Весной мы катаемся в туре Евгения Плющенко и потом несколько месяцев выступать не планируем, а вернёмся на арену, наверное, в декабре. Будем идти по нарастающей — сначала шоу, потом спортивные сборы и полноценное возвращение на соревнования. Надеюсь, мы сможем восстановиться и заново войти в обойму», — приводит слова Косторной Sport24.

Косторная выступает в паре с Куницей с 2023 года. В сентябре пара показала две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, однако в сезон не пошла.