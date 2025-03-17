Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная: мы вернёмся на соревнования в 2026 году

Косторная: мы вернёмся на соревнования в 2026 году
Алёна Косторная и Георгий Куница.
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы Алёна Косторная, которая выступает в парном катании с Георгием Куницей, рассказала о своих планах на будущее. В начале сезона-2024/2025 фигуристы объявили о паузе в карьере на два сезона.

«Наши планы пока не менялись. Мы вернёмся на соревнования в 2026 году. Ближайший год будет сложным для нас, но, надеюсь, к осени всё наладится и будет попроще. Весной мы катаемся в туре Евгения Плющенко и потом несколько месяцев выступать не планируем, а вернёмся на арену, наверное, в декабре. Будем идти по нарастающей — сначала шоу, потом спортивные сборы и полноценное возвращение на соревнования. Надеюсь, мы сможем восстановиться и заново войти в обойму», — приводит слова Косторной Sport24.

Косторная выступает в паре с Куницей с 2023 года. В сентябре пара показала две программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, однако в сезон не пошла.

Материалы по теме
Косторная объяснила пропуск двух сезонов физическим и психоэмоциональным состоянием
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android