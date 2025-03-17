Степанова и Букин выступили на первом любительском чемпионате Москвы по фигурному катанию

В Москве состоялся первый чемпионат Москвы среди любителей. Любительская спортивная лига фигурного катания на коньках «Наш спорт» совместно с Федерацией фигурного катания Москвы и Департаментом спорта столицы впервые в истории России учредили официальный любительский чемпионат города Москвы. Любители вышли соревноваться на лёд вместе с известными спортсменами в категориях «Мастер-элит» и «Мастер-микст». Самому старшему участнику было 80 лет.

Зрители смогли увидеть олимпийскую чемпионку Татьяну Волосожар, серебряного призёра Игр Александра Энберта, четырёхкратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина (с показательным номером), чемпионов России среди юниоров Анастасию Чернышову и Владислава Вильчик, а также серебряного призёра чемпионата мира среди юниоров Романа Савосина. Участники получили книгу о фигурном катании от Татьяны Волосожар и взяли автограф у олимпийской чемпионки.

Лига «Наш спорт» уже проводила такие проекты, как Кубок спортивных балетов и фестиваль «Русский стиль», с целью изменить отношение к любительским стартам. Также они планируют создать систему чемпионатов по всей России, объединив регионы, и дать шанс каждому найти себя в фигурном катании.