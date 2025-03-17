Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова анонсировала своё ледовое шоу «Ассоль» в стиле рок

Алина Загитова анонсировала своё ледовое шоу «Ассоль» в стиле рок
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила своё ледового шоу «Ассоль» в формате рок-мюзикла. С 27 по 29 июня пройдёт пять показов шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лёд выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьёв, Артур Гачинский. Пока больше не расскажу ничего, но, поверьте, это будет грандиозно красиво. Успевайте приобрести и до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

В 2024 году Загитова организовала своё первое ледовое шоу «Хранители времени», которое прошло в Казани.

Материалы по теме
Косторная: мы вернёмся на соревнования в 2026 году
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android