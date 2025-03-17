Алина Загитова анонсировала своё ледовое шоу «Ассоль» в стиле рок

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила своё ледового шоу «Ассоль» в формате рок-мюзикла. С 27 по 29 июня пройдёт пять показов шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лёд выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьёв, Артур Гачинский. Пока больше не расскажу ничего, но, поверьте, это будет грандиозно красиво. Успевайте приобрести и до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

В 2024 году Загитова организовала своё первое ледовое шоу «Хранители времени», которое прошло в Казани.