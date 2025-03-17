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Кондратюк — о Кубке Первого канала: верю, что когда-нибудь у нас с Семененко получится

Кондратюк — о Кубке Первого канала: верю, что когда-нибудь у нас с Семененко получится
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Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал пост о своём выступлении на Кубке Первого канала – 2025 в Челябинске. Кондратюк представлял команду Алины Загитовой, которая заняла второе место.

«Каждый Кубок Первого канала для меня — невероятный праздник, полный накала страстей, бурных эмоций и ярких впечатлений, которых хватает на год вперёд!

Был очень рад вновь окунуться в эту атмосферу, тем более в такой тёплой и приятной компании! Алина, спасибо тебе огромное за всестороннюю поддержку и помощь в течение всего турнира! Твоя искренность и живость заряжали на борьбу! Благодарю каждого участника команды за стойкость, стремление к победе и полную самоотдачу! Вы все – настоящие умнички.

В 2021 году [в КПК] участвовал только я, в 2023-м — только Женя [Семененко], в 2022 и 2024 годах мы участвовали оба и в одной команде, в 2025-м участвовали оба, но в разных командах… И ни одна из всех возможных комбинаций пока не принесла хотя бы кому-то из нас победу (эмодзи «смех до слёз»). Верю, что когда-нибудь у нас точно получится», — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.

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