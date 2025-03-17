Имя олимпийской чемпионки Сотниковой убрали из списка участников рок-мюзикла Загитовой

Имя олимпийской чемпионки 2014 года бывшей российской фигуристки Аделины Сотниковой пропало из списка участников шоу Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила на своей странице в социальных сетях о предстоящем рок-мюзикле на льду «Ассоль», который пройдёт в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня в «Ледовом дворце».

На сайте в списке участников были представлены олимпийские чемпионы Сотникова, Дмитрий Соловьёв и призёр чемпионата мира Артур Гачинский. Спустя некоторое время публикацию изменили, убрав имя Аделины Сотниковой из анонса шоу. Сейчас сайт Алины Загитовой загрузить не удаётся.