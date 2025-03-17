Имя олимпийской чемпионки Сотниковой убрали из списка участников рок-мюзикла Загитовой
Поделиться
Имя олимпийской чемпионки 2014 года бывшей российской фигуристки Аделины Сотниковой пропало из списка участников шоу Алины Загитовой.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила на своей странице в социальных сетях о предстоящем рок-мюзикле на льду «Ассоль», который пройдёт в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня в «Ледовом дворце».
На сайте в списке участников были представлены олимпийские чемпионы Сотникова, Дмитрий Соловьёв и призёр чемпионата мира Артур Гачинский. Спустя некоторое время публикацию изменили, убрав имя Аделины Сотниковой из анонса шоу. Сейчас сайт Алины Загитовой загрузить не удаётся.
Комментарии
- 17 марта 2025
-
21:57
-
21:42
-
13:56
-
13:36
-
12:15
-
11:34
-
11:01
- 16 марта 2025
-
18:36
-
16:39
-
16:32
-
16:32
-
16:19
-
16:01
-
15:19
-
15:06
-
15:05
-
14:48
-
14:15
-
13:09
-
12:42
-
09:30
- 15 марта 2025
-
16:16
-
16:11
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:52
-
15:39
-
15:27
-
14:37
-
13:48
-
12:53
-
09:30
-
07:00
-
06:00