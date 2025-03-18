Тарасова и Морозов не выступят в шоу Тутберидзе

Серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят в ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной. Об этом сообщается в соцсетях Team Tutberidze.

«Дорогие зрители и болельщики! Этой весной Евгения Тарасова и Владимир Морозов не присоединятся к туру ледового шоу команды Этери Тутберидзе, но мы уверены, что впереди нас ждут новые впечатляющие выступления и незабываемые моменты на льду!» — говорится в посте.

В ноябре 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры. Российские спортсмены стали обладателями серебряных медалей на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в командном турнире, а также выиграли серебро на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в парном катании. Также на счету Тарасовой и Морозова две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Шоу Тутберидзе пройдут в 10 городах России с 20 марта по 29 апреля.