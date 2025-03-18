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«Трёхлетняя годовщина». Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали совместное фото

«Трёхлетняя годовщина». Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали совместное фото
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Серебряный призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне выступающие за сборную Грузии, опубликовали в социальных сетях совместное фото.

«Трёхлетняя годовщина», — гласит подпись к снимку, к которой добавлены эмодзи «кольцо» и «сердце».

Фото: из личного архива Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Дэвис и Смолкин заключили брак в марте 2022 года.

В сезоне-2024/2025 Дэвис и Смолкин заняли четвёртое и восьмое места на этапах серии Гран-при ISU, а также стали восьмыми на чемпионате Европы – 2025. Весной прошлого года Диана и Глеб были приняты в академию Монреаля (сильнейшая школа танцев на льду в мире).

Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.

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