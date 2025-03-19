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«Снимаю шляпу перед ним». Илья Малинин — о достижении Михаила Шайдорова

«Снимаю шляпу перед ним». Илья Малинин — о достижении Михаила Шайдорова
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Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин поделился впечатлениями от результатов Михаила Шайдорова. Казахстанский фигурист стал первым в истории, исполнившим на соревнованиях тройной аксель — четверной тулуп и тройной аксель — четверной сальхов через ойлер.

«Я хочу просто снять шляпу перед ним. Я действительно впечатлён и очень рад за него, что он пошёл на эти комбинации. Это то, что мне действительно нравится видеть, как люди выходят за рамки своих возможностей, выводят спорт за его границы, чтобы действительно стать уникальными или непохожими на всех других фигуристов. Мы очень дружим друг с другом», – приводит слова Малинина Golden Skate.

Напомним, в феврале 20-летний Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов, получив лучшие баллы в карьере за произвольную программу (190,37) и по сумме двух программ (285,10).

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