Илья Малинин: уверен, что смогу исполнить семь четверных прыжков на ЧМ-2025

Американский фигурист Илья Малинин сообщил, что планирует исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира — 2025.

«Мне нужно будет посмотреть, в каком состоянии лёд в Бостоне, как я буду чувствовать себя в тот момент и стоит ли идти на такой риск или, может быть, лучше перестраховаться. Я чувствую себя довольно уверенно в том, что смогу исполнить прыжки на соревнованиях. Но мне придётся оценить свои ощущения во время тренировок и разминки. Возможно, мне придётся быстро внести несколько изменений в программу», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт в Бостоне (США) с 25 по 30 марта. Малинин является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании. В прошлом году он исполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе, включая четверной аксель.