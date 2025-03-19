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Тарасова — о матчах между игроками НХЛ и КХЛ: там должны выступить и фигуристы

Тарасова — о матчах между игроками НХЛ и КХЛ: там должны выступить и фигуристы
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Эту идею обсудили между собой президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров. По мнению Тарасовой, на такой матч нужно пригласить и фигуристов.

«Смотрю на эту идею прекрасно. Нормальные отношения — это прекрасно, можно разговаривать и договариваться о чем угодно. Но я думаю, что на этом празднике хоккея должны выступать и мы, фигуристы, в перерыве. Мы должны выступить или сделать то же самое с фигуристами. В США много хороших фигуристов, можно сделать совместные показательные выступления, американцы будут очень довольны и счастливы, и мы будем здесь счастливы», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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