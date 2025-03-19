Морошкин ставит номер Гуменнику для «Русского вызова». Второго постановщика не раскрывают

Хореограф Николай Морошкин, работающий в центре Тамары Москвиной, занимается постановкой номера победителю недавнего финала Гран-при России, призёру национальных первенств Петру Гуменнику для турнира шоу-программ «Русский вызов». При этом специалист сообщил, что ставит программу не один, но второго постановщика раскрывать пока не будет.

«Активно занимаюсь постановкой номера для Петра к „Русскому вызову». У него подошла к концу соревновательная часть сезона. Но ставлю номер не один, позже раскроем, кто был ещё одним хореографом», — приводит слова Морошкина ТАСС.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге.