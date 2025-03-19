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Елена Костылева: я хотела бы сделать все четверные прыжки в одной программе

Елена Костылева: я хотела бы сделать все четверные прыжки в одной программе
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Фигуристка Елена Костылева, ставшая победительницей всех главных юниорских соревнований в России в сезоне-2024/2025, заявила, что собирается собрать все четверные прыжки в одной программе.

«Я хотела бы сделать все четверные в одной программе. Четверной аксель пока не планирую, у меня в планах учить остальные четверные. О пятерных прыжках и четверном акселе на данный момент я не думаю, потому что это очень травмоопасно. Ведётся работа над четверным лутцем и риттбергером, но какой прогресс — это пока секрет», — приводит слова Костылевой ТАСС.

На данный момент в короткой программе Елена исполняет каскад тройной аксель — тройной тулуп, в произвольной — два тройных акселя, один из которых в каскаде, четверной тулуп, два четверных сальхова в каскадах.

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