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«Лучший тренер за мою карьеру». Костылева — о работе с Плющенко

«Лучший тренер за мою карьеру». Костылева — о работе с Плющенко
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Фигуристка Елена Костылева, ставшая победительницей всех главных юниорских соревнований в России в сезоне-2024/2025, высказалась о работе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Евгений Викторович добрый, когда надо. В меру справедливый. Когда ты работаешь, он видит, что всё хорошо, и хвалит. Когда хорошо работаешь, но что-то не получается, он не ругает. Мне очень нравится. По ощущениям, как будто бы я с ним с самого детства, хотя я в его группе меньше года. Но кажется, что я с ним всю жизнь. Контакт нашли сразу, мне с ним очень хорошо. Могу сказать, что это самый лучший тренер за мою карьеру», — приводит слова Костылевой ТАСС.

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания».

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