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Шайдоров: надеюсь, Денис Тен гордился бы тем, что я показываю сегодня

Шайдоров: надеюсь, Денис Тен гордился бы тем, что я показываю сегодня
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Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров высказался о сравнении с соотечественником Денисом Теном.

«Когда меня сравнивают с Денисом, я понимаю, что мы разные люди. Но главное, что нас объединяет, – это стремление развивать фигурное катание в Казахстане. Многие журналисты из Южной Кореи и Китая говорят мне, что Денис всегда мечтал, чтобы после него появились фигуристы, которые продолжат достойно представлять страну. Надеюсь, он бы гордился тем, что я показываю сегодня», – приводит слова Шайдорова Steppe.

Напомним, Денис Тен трагически погиб в 2018 году. Он был самым титулованным фигуристом Казахстана. Он имел в своём активе бронзу Олимпийских игр 2014 года, серебро и бронзу чемпионата мира, победу на чемпионате четырёх континентов.

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