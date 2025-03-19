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Загитова отреагировала на слова Губерниева, сравнившего её мюзикл «Ассоль» с солью

Загитова отреагировала на слова Губерниева, сравнившего её мюзикл «Ассоль» с солью
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на слова известного комментатора и журналиста Дмитрия Губерниева о своём ледовом шоу «Ассоль», которое должно пройти в формате рок-мюзикла с 27 по 29 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Ранее Губерниев в интервью «ВсеПроСпорт» отреагировал так: «Загитова – молодец, не сидит на месте. Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!» Но соль есть, поэтому Загитовой всяческих удач!»

Теперь же Загитова выложила в своих личных социальных сетях фотографию с пачками соли и написала: «Так, ребят, не воспринимаем всё всерьёз. Я просто рофлю. А соль есть? Кому надо, недорого? А соль есть! P. S. Кому нужно, тот поймёт».

В 2024 году Загитова организовала своё первое ледовое шоу «Хранители времени», которое прошло в Казани.

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