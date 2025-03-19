Губерниев: ответ Загитовой про соль говорит о том, что я остаюсь кумиром для неё

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ответ олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой на его слова о ледовом шоу девушки «Ассоль», которое должно пройти в формате рок-мюзикла с 27 по 29 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Ответ Алины говорит о том, что я был и остаюсь кумиром для Загитовой. Молодец, она реагирует на каждое моё слово. А я стараюсь учиться журналистскому мастерству, организаторскому таланту, таланту ведущего у моего кумира Алины Загитовой. В добрый путь, родная!» — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее Губерниев в интервью тому же изданию сказал, что «Загитова – молодец, не сидит на месте. Главное, чтобы на призыв «Ассоль!» не ответил кто-нибудь: «А соли нет!» Но соль есть, поэтому Загитовой всяческих удач!»

Впоследствии Загитова выложила в своих личных социальных сетях фотографию с пачками соли и написала: «Так, ребят, не воспринимаем всё всерьёз. Я просто рофлю. А соль есть? Кому надо, недорого? А соль есть! P. S. Кому нужно, тот поймёт». Многие увидели в этом ответ Губерниеву.