Загитова примет участие в открытии медали в свою честь на Аллее славы «Роза Хутор»

22 марта в 12:00 на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдёт торжественное открытие медали олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой. Спортсменка лично примет участие в мероприятии.

Медаль откроют на Аллее славы — на набережной реки Мзымты, где на данный момент уже установлено 27 персональных медалей выдающихся российских и советских спортсменов с их изображениями, именами и титулами. В пресс-службе курорта сообщили, что Загитова также проведёт приуроченный к этому событию мастер-класс для воспитанников школы фигурного катания Сочи в Ледовом дворце «Роза Хутор».

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).