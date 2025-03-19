Евгения Медведева была признана самой стильной спортсменкой года по версии FashionTV

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева была признана самой стильной спортсменкой в рамках премии российской версии FashionTV «100 самых стильных 2025».

«Как представительнице спорта, особенно такого красивого, как фигурное катание, мне вдвойне и втройне приятно, что вот эта премия у меня сейчас в руках. Поскольку фигурное катание — это не просто про спорт. Это про искусство. Искусство – это красота, а стиль, собственно, рождает красоту. И хочу, чтобы, наверное, все помнили, что стиль – это не про одежду, это про то, что у нас внутри», – сказала Медведева в видео, опубликованном на её фан-аккаунте.