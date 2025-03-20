В шорт-лист ISU Skating Awards вошли Малинин, его родители и экс-россияне Гейниш/Чигирёв
Стало известно, кто из фигуристов и тренеров вошёл в шорт-листы премии ISU Skating Awards, которая состоится 30 марта 2025 года.
«Лучший новичок»:
- спортивная пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан);
- Сара Эверхардт (США);
- Анна Пеццетта (Италия).
«Самая зрелищная программа»:
- короткая программа Ильи Малинина (США);
- произвольная программа Джун Хван Ча (Южная Корея);
- произвольный танец Оливия Смарт – Тим Дик (Испания).
«Лучший костюм»:
- Илья Малинин (произвольная программа);
- Джун Хван Ча (произвольная программа);
- Оливия Смарт – Тим Дик (произвольный танец).
«Лучший тренер»:
- Татьяна Малинина и Роман Скорняков (родители Ильи Малинина);
- Миэ Хамада;
- Михаэль Хут.
«Лучший хореограф»:
- Ше-Линн Бурн;
- Стефан Ламбьель;
- Бенуа Ришо.
Также будут две дополнительные номинации — «Самый ценный фигурист» и «Достижение в жизни».
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