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В шорт-лист ISU Skating Awards вошли Малинин, его родители и экс-россияне Гейниш/Чигирёв

В шорт-лист ISU Skating Awards вошли Малинин, его родители и экс-россияне Гейниш/Чигирёв
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Стало известно, кто из фигуристов и тренеров вошёл в шорт-листы премии ISU Skating Awards, которая состоится 30 марта 2025 года.

«Лучший новичок»:

  • спортивная пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан);
  • Сара Эверхардт (США);
  • Анна Пеццетта (Италия).

«Самая зрелищная программа»:

  • короткая программа Ильи Малинина (США);
  • произвольная программа Джун Хван Ча (Южная Корея);
  • произвольный танец Оливия Смарт – Тим Дик (Испания).

«Лучший костюм»:

  • Илья Малинин (произвольная программа);
  • Джун Хван Ча (произвольная программа);
  • Оливия Смарт – Тим Дик (произвольный танец).

«Лучший тренер»:

  • Татьяна Малинина и Роман Скорняков (родители Ильи Малинина);
  • Миэ Хамада;
  • Михаэль Хут.

«Лучший хореограф»:

  • Ше-Линн Бурн;
  • Стефан Ламбьель;
  • Бенуа Ришо.

Также будут две дополнительные номинации — «Самый ценный фигурист» и «Достижение в жизни».

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