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В шорт-лист ISU Skating Awards вошли Малинин, его родители и экс-россияне Гейниш/Чигирёв

Стало известно, кто из фигуристов и тренеров вошёл в шорт-листы премии ISU Skating Awards, которая состоится 30 марта 2025 года.

«Лучший новичок»:

спортивная пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан);

Сара Эверхардт (США);

Анна Пеццетта (Италия).

«Самая зрелищная программа»:

короткая программа Ильи Малинина (США);

произвольная программа Джун Хван Ча (Южная Корея);

произвольный танец Оливия Смарт – Тим Дик (Испания).

«Лучший костюм»:

Илья Малинин (произвольная программа);

Джун Хван Ча (произвольная программа);

Оливия Смарт – Тим Дик (произвольный танец).

«Лучший тренер»:

Татьяна Малинина и Роман Скорняков (родители Ильи Малинина);

Миэ Хамада;

Михаэль Хут.

«Лучший хореограф»:

Ше-Линн Бурн;

Стефан Ламбьель;

Бенуа Ришо.

Также будут две дополнительные номинации — «Самый ценный фигурист» и «Достижение в жизни».