Губерниев — о шоу Загитовой «Ассоль»: обидно, что Грэем будет кто-то другой, а не я

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев снова высказался о ледовом шоу олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой «Ассоль», которое должно пройти в формате рок-мюзикла с 27 по 29 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

«Алина – молодец. Думаю, мы являемся кумирами друг у друга – она моим, а я её. Обидно, что Ассоль будет она, а капитан Грэй будет кто-то другой, а не я. Боюсь: а не обречено ли шоу на провал с моим отсутствием?

Конечно, вершиной её роста будет, когда она соберёт пресс-конференцию и позовёт меня её вести. Или я соберу пресс-конференцию и позову вести Алину. Мне кажется, что-то в этом есть. Я с огромной нежностью и любовью отношусь к Алине Загитовой – это все знают», – приводит слова Губерниева Sport24.

В 2024 году Загитова организовала своё первое ледовое шоу «Хранители времени», которое прошло в Казани.