Закарян: горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию

Известный агент Ари Закарян высказался о том, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию. По его словам, это гордость для их страны.

— Мы также знаем, что Аделия Петросян неоднократно бывала в Армении.

— В свое время я возил Аделию в Ереван выступать на шоу. Это был 2017 год, но я уже видел в ней большой потенциал. И я горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию: Петросян, Карартынян, Даниелян, Ветлугин, Медведева. Я рад, что они делают российский спорт лучше.

— А как насчет Артура Даниеляна, ему ты тоже помогал в самом начале?

— Так же, как и Аделии Петросян. Он в начале своего пути выступал на шоу в Армении. Дальше он стал вице-чемпионом Европы. И я вижу, что он старается и двигается дальше. Я могу только пожелать ему самого хорошего в его спортивном пути и по жизни, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Интервью с Ари Закаряном читайте в 13:00 мск на «Чемпионате».