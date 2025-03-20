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Закарян: горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию

Закарян: горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию
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Известный агент Ари Закарян высказался о том, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию. По его словам, это гордость для их страны.

— Мы также знаем, что Аделия Петросян неоднократно бывала в Армении.
— В свое время я возил Аделию в Ереван выступать на шоу. Это был 2017 год, но я уже видел в ней большой потенциал. И я горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию: Петросян, Карартынян, Даниелян, Ветлугин, Медведева. Я рад, что они делают российский спорт лучше.

— А как насчет Артура Даниеляна, ему ты тоже помогал в самом начале?
— Так же, как и Аделии Петросян. Он в начале своего пути выступал на шоу в Армении. Дальше он стал вице-чемпионом Европы. И я вижу, что он старается и двигается дальше. Я могу только пожелать ему самого хорошего в его спортивном пути и по жизни, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Интервью с Ари Закаряном читайте в 13:00 мск на «Чемпионате».

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