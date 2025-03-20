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Закарян объяснил, зачем Малинин поменял оба костюма после этапов Гран-при

Закарян объяснил, зачем Малинин поменял оба костюма после этапов Гран-при
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Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян объяснил, зачем его подопечный поменял оба костюма после этапов Гран-при.

— Илья всегда на стиле, этого нельзя не заметить. А как насчёт его соревновательных костюмов? В этом сезоне он поменял оба костюма после этапов Гран-при.
— Костюм к короткой в начале сезона сделал Мэтью Карон, а к произвольной — Сатоми Ито. Илья — тот человек, кто всегда хочет совершенствоваться и ищет разные виды не только ежедневного обихода, но и его соревновательного костюма. Вторые версии костюмов сделала Сатоми Ито. А над одеждой для его тренировок мы экспериментируем с другой компанией.

— А не связано ли это с тем, что было неудобно кататься?
— Не думаю, он очень следит за модой. И я бы сказал, что он модник, поэтому экспериментирует. Я думаю, что его стиль будет меняться с каждым годом по ходу взросления, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Интервью с Ари Закаряном читайте в 13:00 мск на «Чемпионате».

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