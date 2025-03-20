Известный агент Ари Закарян заявил, что фигурное катание опережает все другие виды спорта в России. По его мнению, все фигуристы могут причислить себя к элите.

«Я думаю, что здесь (в Швейцарии) идут не столько на имя звёзд, а скорее на имя Art on Ice, потому что проект является брендом. И за это время он зарекомендовал себя так, что люди, приходя на шоу, получают максимальное удовольствие. Здесь не идут на конкретного спортсмена или певца, здесь идут на бренд Art on Ice. В России больше культ личности в ледовых шоу, то есть существует человек, продюсер, который максимально делает из себя главное имя, чтобы оно было на афишах, рекламах.

Например, если идут смотреть какое-то шоу, то идут на имя Тутберидзе, или на имя Навка, или на имя Плющенко, или также на Авербуха. Есть шоу «Влюблённые в фигурное катание», и это примерно то направление. Но благодаря таким шоу продюсеры больше рекламируют самих себя.

В России справляются довольно-таки хорошо с этим. Там, безусловно, огромную роль играет федерация и Первый канал, которые, я думаю, работают в правильном направлении. России повезло, потому что благодаря информационной мощной поддержке того же Первого канала это становится намного легче. Мне очень нравится, что в России есть много YouTube-каналов, ребята все становятся блогерами, они развивают движение фигурного катания.

Когда смотришь в целом на российский спорт, то фигурное катание, на мой взгляд, сейчас опережает все другие виды спорта, и если ты являешься фигуристом, то ты сразу перепрыгиваешь туда, к элите. Например, в России есть певцы, есть спортсмены и есть фигуристы — это отдельная когорта. Я много раз говорил, что перенасыщение фигурным катанием в один момент может дать трещину, но в России я вижу, что пока ещё всё хорошо идёт с этим. Какое-то дикое количество ледовых шоу за год проходит, где-то полторы тысячи», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.