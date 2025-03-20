Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян объяснил, что ему не нравится в освещении фигурного катания.

«В мировом порядке мы очень сильно застряли. Как проходили соревнования по фигурному катанию ещё 30 лет назад — с этого времени мало что изменилось. Я неоднократно предлагал ISU изменить некоторые моменты. Первое: имя хореографа тоже должно быть известно. Не только комментатору трансляции, но и чтобы оно было прописано, когда спортсмен выходит на лёд, потому что тогда мы откроем мир танцев.

Тогда какие-то суперинтересные и известные хореографы тоже могут быть причастны к нашему спорту. Если хореограф, о котором никто не знает, поставит хорошую программу и на Олимпиаде его имя зазвучит, это тоже для него хороший плюс. На данный момент, если только комментатор знает, кто поставил программу, он может сказать, и то зависит от того, интересно ему это или нет. Если тебе нравится программа и ты хочешь узнать, кто хореограф, нужно поискать, покопаться. Сейчас время такое, что всё должно решаться быстро, одним кликом.

— Что бы ты ещё добавил в трансляцию?

— Дизайнеров костюмов. Это обязательно должно быть. Когда фигурист выступает, это уже полный пакет. Хочется знать, кто шил этот костюм, насколько он хороший или плохой. Также благодаря имени дизайнера костюмов понимаешь, сколько денег было вложено в данную программу. И с какой ответственностью фигурист подходит к данному соревнованию. Многие говорят: «Не так важно, что ты надеваешь, важно, что ты делаешь». В нашем виде спорта это не так.

Здесь, если ты крутой фигурист и хочешь выигрывать, то должен, начиная уже от чехлов и шнурков, выходить в полной боевой окраске. Поэтому имя должно быть, и это тоже прибавит такую популярность фигурному катанию. Думаю, нам надо потихонечку отходить от шаблона костюма в фигурном катании и выходить как на дефиле. Чтобы фигуристы надевали не просто костюмы со стразами, с блёстками, а выглядели примерно как на модных показах, чтобы потом можно было приобрести одежду похожего фасона. Надо искать все варианты синтеза хореографии, дизайнера мод и фигурного катания, потому что наш вид спорта может реально развиваться в таком направлении.

Может быть, например, дефиле с костюмами фигурного катания. Однако на западе очень тяжело идут на инновационные идеи. Есть ещё одно предложение, которое я сделал, раскрываю карты: например, выступает фигурист, который представляет какой-нибудь торговый бренд. Это уже интеграция прямая с бизнесом», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.