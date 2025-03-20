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Закарян заявил, что не считает интересными командные соревнования в фигурном катании

Закарян заявил, что не считает интересными командные соревнования в фигурном катании
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Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян заявил, что не считает интересными командные соревнования в фигурном катании.

«Я, например, не вижу в этом интереса, потому что за месяц до любого командного чемпионата можно, в принципе, угадать, кто из команд выиграет, так как перед турниром федерации выставляют своих флагманских спортсменов. У меня есть такое предложение: мы возвращаем суперзвёзд, типа Нэйтана Чена, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Дайсукэ Такахаси, Юдзуру Ханю. Это было бы вообще чудо! Грейси Голд, даже ту же самую Алёну Савченко или пару Вирту/Мойр. И они выступают в командном соревновании групповым номером: два парня, две девочки, одна пара, один танцевальный дуэт. Эта группа создаёт серьёзную программу с параллельными шагами, вращениями, прыжками на качество и чистоту исполнения. Такой элемент мини-театра, но при этом цельное хореографическое представление в команде, как групповые упражнения в художественной гимнастике», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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