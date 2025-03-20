Закарян: фигурное катание на Западе освещается очень плохо. В России делают всё хорошо

Известный агент Ари Закарян рассказал о разнице в освещении фигурного катания в разных странах. По его словам, в России делают многое для популяризации этого вида спорта, в то время как на Западе об их спортсменах мало знают люди, не следящие за фигурным катанием.

«Фигурное катание на Западе освещается очень плохо. В России делают всё очень хорошо: здорово, что существуют различные каналы и подкасты. И ISU нужно стремиться делать так же, создавать свои подкасты и следить, чтобы каждая страна была вовлечена. При этом давать информацию в трансляцию о спортсменах, их аккаунты в социальных сетях, так как не всегда можно сразу найти реальный профиль, а не фанатский. Это прибавит популярности спорту.

Плюс в фигурном катании разгоняют некоторые стереотипы. Как обо мне, мол, Закарян хайпуется. Так и о Малинине – что у него навыки катания плохие. Но посмотрите, как он катает, — у него все на рёбрах. Когда говорят, что у него нет skating skills, поверьте мне, четверной аксель — это тоже skating skills. Кстати, Илья — финалист премии James Sullivan Awards, это очень престижная спортивная премия, и он единственный фигурист в финале», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.