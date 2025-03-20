Закарян заявил, что судейство в фигурном катании должно быть на контрактной основе

Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян заявил, что судейство в фигурном катании должно быть на контрактной основе.

— Что ты думаешь по поводу судейства? Доволен ли ты судейской системой?

— Я считаю, что судейство должно быть профессиональным, на контрактной основе.

— А как найти денег на контрактную систему?

— Есть много способов заработать денег на судей, например, возобновить тур ISU. Сейчас они не проводят никакие свои шоу, хотя организация могла бы проводить их по всему миру очень легко. Потом мы можем из судей тоже сделать звёзд, писать про них истории. Никто же не делает ничего, никто же не пишет про судей.

— А это не является частью справедливого судейства, когда с судьями нельзя общаться, например? Журналисты не могут с судьями общаться официально.

– Да, но при этом, если ты хочешь что-то делать, ты всегда найдешь как, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.