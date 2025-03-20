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Закарян: на шоу памяти погибших в авиакатастрофе в США Овечкин смотрел концовку у бортика

Закарян: на шоу памяти погибших в авиакатастрофе в США Овечкин смотрел концовку у бортика
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Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян высказался о шоу Legacy on Ice, которое несколько недель назад прошло в Вашингтоне в честь памяти жертв авиакатастрофы в США.

— Ты недавно организовал вечер памяти погибшим в авиакатастрофе в Вашингтоне. Расскажи, как получилось сделать всё за месяц?
— Во-первых, хочу выразить свои соболезнования всем семьям погибших в авиакатастрофе. Было тяжело всё организовывать, но очень много участников приложили свою руку: команда хоккеистов Вашингтона, например. Саня Овечкин смотрел всю концовку со мной у бортика. Конечно, один я никогда не справился бы с таким огромным проектом, если бы не фигуристы и звёзды фигурного катания, которые откликнулись практически единогласно. Также я благодарен моему партнеру Майку Бюргу, Федерации фигурного катания Америки, Monumental Sports и телеканалу NBC.

Для меня одним из самых впечатляющих было выступление Максима Наумова, и я благодарен за его стойкость в это трудное время. И мне было особенно приятно, когда после выступления он сказал, насколько это было важно для него — выступить в память о своих родителях. Для меня это тоже очень много значит, и теперь можно понять, что мы сделали хорошее дело. Надеюсь, дальше будем создавать прекрасные ледовые шоу, но уже по позитивным поводам, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Напомним, на борту разбившегося лайнера находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа.

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